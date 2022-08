Tower of Fantasy è gratis free to play oppure si paga?

Dopo essersi presentato come un degno rivale di Genshin Impact, Tower of Fantasy è ora disponibile su PC, iPhone e Android. Proprio come il gacha sviluppato da MiHoYo, il gioco in questione è un open world ricco di elementi GDR e un gameplay fortemente improntato all’azione, ma è altrettanto free-to-play? Facciamo chiarezza sulla questione.

Ebbene sì, Tower of Fantasy può essere scaricato in modo gratuito. Inutile dire che, come la maggior parte dei suoi simili, il titolo gratis ambientato nel futuro e sul pianeta chiamato Aida presenta anche un sistema di microtransazioni, utili a bypassare le ore di gioco necessarie ad accumulare ogni sorta di risorsa al suo interno. Senza addentrarci prematuramente nei dettagli propri dell’esperienza gratuita, che ovviamente richiederà un’analisi approfondita e il tempo utile a raggiungere l’endgame del gioco, possiamo anticiparvi che Tower of Fantasy vanta una buona varietà di armi, divertenti da utilizzare e sufficientemente diversificate.

In attesa degli ulteriori dettagli che arricchiranno la nostra recensione, nel caso voleste conoscere i principali aspetti del videogioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire quanto è emerso dalla prova di Tower of Fantasy: dal suo sistema di combattimento all’editor da urlo, passando per le informazioni sulla sua infrastruttura gacha.