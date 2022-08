Tower of Fantasy: guida ai migliori tipi di armi per ruoli e classi

Grazie alla sua natura di videogioco action di stampo open-world free-to-play, Tower of Fantasy si propone come un rivale di Genshin Impact e che intende proprio lanciare il guanto di sfida al titolo di miHoYo su PC e dispositivi mobili con sistema Android e iOS.

Proprio per via della propria natura e struttura di gioco, Tower of Fantasy pone una grandissima rilevanza nelle numerose armi che i giocatori potranno ottenere ed utilizzare durante il gioco per farsi largo tra i numerosi nemici che infestano l’open-world. Vediamo quindi quali sono le migliori tipologie di armi e gli strumenti di morte più efficaci in assoluto del gioco, suddivisi a seconda del ruolo che avete intenzione di svolgere.

Migliori tipologie di armi

DPS - per chi vuole infliggere moltissimi danni e occuparsi di liberare velocemente il campo dai nemici, la scelta migliore sono le Falci : questo tipo di arma può vantare un ampio raggio d’azione - utile per affrontare più facilmente gruppi numerosi di avversari - ed è in grado di fare enormi danni.

Durante il gioco potrete trasportare contemporaneamente un massimo di tre armi diverse alla volta: il consiglio è quello di avere sempre con voi due armi dedicate al vostro ruolo principale (DPS, Tank, Supporto), in modo tale da sbloccare alcuni bonus e specializzarvi ulteriormente in quel ruolo, più una terza arma di un altro ruolo, per avere sempre un’opzione aggiuntiva in caso di emergenza. Vediamo ora, per completezza, la lista di tutte le categorie di armi presenti nel gioco, suddivise a seconda del loro ruolo.

Armi per DPS

Falci

Spade Grandi

Spade Doppie

Lance Lunghe

Archi

Pistole

Pistole Doppie

Chakram

Armi per Tank

Claymore

Ascia e Scudo

Magli

Armi per Supporto

Scettri

Omnium

A proposito di armi, se non siete soddisfatti di ciò che avete ottenuto nelle fasi iniziali del gioco date un'occhiata alla nostra guida al reroll di Tower of Fantasy per ottenere le armi SSR più forti.