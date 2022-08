Tower of Fantasy, guida al reroll: come ottenere le armi SSR più forti

Avete iniziato a giocare da poco a Tower of Fantasy e non siete soddisfatti delle armi che avete trovato nelle prime ore, in questa guida vi spieghiamo come procedere con il reroll e tentare nuovamente la fortuna.

Cos'è il reroll?

Il reroll è una pratica molto diffusa nei gacha game, dal momento che il fattore fortuna è molto importante in prodotti di questo tipo. Per chi non lo sapesse, il reroll consiste nel ricominciare a giocare da zero perdendo tutti i progressi e sfruttando tutte le risorse che si possono accumulare nelle primissime fasi di gioco per provare a sbloccare tramite loot box i personaggi e le armi più forti tra quelli disponibili. Nel caso specifico di Tower of Fantasy, si ricomincia il gioco con l'obiettivo di ottenere un'arma SSR tra quelle considerate più efficaci.

Come fare il reroll

Fare il reroll in Tower of Fantasy è davvero semplicissimo e richiede solo pochi minuti, soprattutto per chi deciderà di eseguire questa veloce operazione entro il prossimo 17 agosto 2022, ultimo giorno della promozione grazie alla quale si possono ottenere immediatamente 10 Gold Nucleus, ovvero loot box con le quali tentare la fortuna. Approfittando di questa iniziativa, basta creare un nuovo account e completare il tutorial (fino a giungere al momento della prima pull) per riscattare circa 30 sfere dorate da utilizzare nell'apposita schermata. Sebbene non vi sia menzione nel gioco, nelle prime 30 sfere è assicurata un'arma SSR con relativo personaggio, malgrado il pity di questo banner sia fissato a 80. Potete quindi riprovare più e più volte a creare un account fino ad ottenere Samir, King o un altro personaggio di vostro gradimento.

Avete già letto la guida dedicata ai codici di agosto per ottenere armi e personaggi gratis in Tower of Fantasy? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come risolvere il bug della lingua della versione PC di Tower of Fantasy.