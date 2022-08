Tower of Fantasy lancia la sfida a Genshin Impact, ma è davvero un rivale agguerrito?

Mentre il team di MiHoYo si prepara all'imminente evento di presentazione della versione 3.0 di Genshin Impact, dal mercato asiatico si affaccia un titolo che ambisce a rivaleggiare con l'Action RPG cinese.

Tra le uscite PC di agosto 2022, trova infatti spazio Tower of Fantasy, un ambizioso MMORPG open-world ad ambientazione fantasy. Esattamente come Genshin Impact, il titolo sviluppato da Hotta Studio ed edito da Level Infinite approda sul mercato come free to play, accessibile dunque dal pubblico in maniera completamente gratuita. Ma basterà questo elemento a rendere l'Action RPG un degno rivale per l'ormai affermatissimo Genshin Impact?

Per rispondere a questa domanda, il nostro Giovanni Panzano è partito alla volta del pianeta Aida, dove gli esseri umani hanno trovato rifugio in seguito ad un cataclisma che ha colpito la Terra. Dopo aver provato con mano Tower of Fantasy, siamo dunque pronti a offrirvi le nostre prime impressioni su questo nuovo Action RPG dalla forte vocazione online, ora disponibile su PC e dispositivi mobile Android e iOS.

Direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye, trovate dunque una ricca video anteprima dedicata a Tower of Fantasy: non ci resta che augurarvi una buona visione! cosa ve ne pare del titolo di Hotta Studio: lo proverete?