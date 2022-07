Tower of Fantasy: l'MMORPG anime simile a Genshin Impact ha una data di lancio

Già anticipata da un misterioso post pubblicato dagli sviluppatori di Hotta Studio, la data di lancio per il mercato occidentale di Tower of Fantasy, l'MMORPG edito da Tencent che punta a sfidare Genshin Impact, è finalmente stata annunciata in via ufficiale.

Il ruolistico open world, che ha già segnato il suo debutto su territorio cinese dallo scorso mese di dicembre, sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 02:00 dell'11 agosto, esattamente come suggerito dall'anticipazione in codice Morse diffusa dagli sviluppatori. Il titolo sarà distribuito in formato free-to-play su PC via Steam ed Epic Games Store, ed arriverà anche su dispositivi mobile iOS e Android via App Store e Google Play.

Caratterizzato da uno stile artistico ispirato agli anime e basato su una storia di fantascienza, Tower of Fantasy si svolge centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è fuggita dall'ambiente al collasso della Terra ed ha trovato una nuova casa sul lontano pianeta di Aida.



"Attraverso un piano di colonizzazione interstellare, gli umani hanno creato una nuova civiltà su un pianeta chiamato Aida", recita la descrizione ufficiale del gioco. "Per estrarre dalla cometa Mara un'energia misteriosa e potente chiamata Omnium, hanno costruito la Tower of Fantasy. Ma gli umani che bramavano le risorse alla fine pagheranno il prezzo della loro avarizia".



Oltre un milione di giocatori hanno partecipato alle due Closed Beta di Tower of Fantasy e tre milioni di giocatori si sono preregistrati per il gioco. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Tower of Fantasy.