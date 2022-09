Tower of Fantasy, nuovi personaggi e sfide: arrivano Cobalt B e Vera Orienteering

A pochi giorni dall'abilitazione del trasferimento tra server in Tower of Fantasy, prosegue il supporto post lancio offerto da Hotta Studio, ora in procinto di introdurre una nuova selezione di contenuti nel suo MMORPG gratuito.

A partire dal prossimo giovedì 6 ottobre 2022, i giocatori potranno infatti aggiungere al proprio party un nuovo personaggio. La combattente Cobalt-B fa il suo ingresso in Tower of Fantasy, portando con sé la sua fidata - e letale - arma da fuoco, la Flaming Revolver. Parte del team di sviluppo delle armi Hykros, la giovane è un abile ingegnere meccanico. Con questa qualifica, Cobalt-B si cimenta nella creazione di armi, che è poi solita testare sui seguaci Hyena. Per offrire un primo assaggio delle potenzialità del nuovo personaggio, Hotta Studio ha pubblicato il trailer dedicato che potete visionare in apertura a questa news.

Ma le novità non si limitano all'ingresso in scena di Cobalt-B. A partire da oggi, martedì 27 settembre, i giocatori di Tower of Fantasy hanno infatti la possibilità di cimentarsi in una nuova serie di sfide. Parte dell'evento speciale Vera Orienteering, queste ultime vedranno i giocatori contendersi la vittoria in prove di abilità di diverso genere. Le sfide diverranno accessibili in maniera progressiva, con lo sblocco totale previsto per la giornata di mercoledì 12 ottobre.



Le novità fanno seguito alla pubblicazione dell'update 1.5 di Tower of Fantasy, che ha introdotto il sistema di housing e la combattente Claudia.