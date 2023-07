Tower of Fantasy si prepara all'arrivo su PS4 e PS5: nuovo trailer per il gioco gratis

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato il trailer di lancio di Tower of Fantasy, l'MMO che strizza l'occhio a Genshin Impact e che si prepara al debutto sulle console della famiglia PlayStation.

Il filmato, che segna anche l'apertura delle prenotazioni dei bundle a pagamento per il free to play, mostra i personaggi e le aree di gioco, dando ai possessori di PS4 e PS5 un piccolo assaggio di quello che si potrà fare nell'open world del titolo.

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile gratuitamente per tutti sul PlayStation Store a partire dal prossimo 8 agosto 2023, ma coloro i quali decideranno di acquistare uno dei pacchetti premium potranno mettere le mani non solo su una serie di skin e risorse extra, ma anche iniziare a giocare con 48 ore d'anticipo rispetto a tutti gli altri.

Ecco di seguito l'elenco delle edizioni disponibili al preorder e i relativi contenuti:

Edizione Standard - Prezzo: 10,99 euro

Pass mensile

Tanium

Nucleo Oro

Edizione Deluxe - Prezzo: 49,99 euro

Accesso anticipato di 48 ore

Pass mensile

Tanium

Scatola deluxe di simulacri

Outfit PS4/PS5

Governante intelligente PS4/PS5

Cornice per avatar PS4/PS5

Edizione Ultimate - Prezzo: 99,99 euro

Accesso anticipato di 48 ore

Pass mensile

Tanium

Scatola premium di simulacri

Outfit PS4/PS5

Auto da corsa PS4/PS5

Aspetto del Jetpack PS4/PS5

Per chi volesse saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro provato di Tower of Fantasy. Sulle nostre pagine trovate anche i segreti di Vera e Mirroria City, due delle aree aggiunte con la versione 2.0 del gioco gratis.