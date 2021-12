Tower of Fantasy: alla scoperta del nuovo MMORPG gratis in stile anime

Hotta Studio e Perfect World presentano un MMORPG Open World in stile anime all'apparenza davvero molto interessante ma ancora tutto da scoprire. Addentriamoci allora nell'universo fiabesco di Tower of Fantasy.

Atteso al lancio per il prossimo 16 dicembre su PC e dispositivi mobile, Tower of Fantasy approderà inizialmente solo sul mercato cinese ma, come insegna Genshin Impact, l'enorme attrattiva esercitata in Occidente da questo genere di esperienze multiplayer dovrebbe spronare gli autori asiatici a realizzarne quanto prima la trasposizione in lingua inglese per la gioia dei fan europei e nordamericani del genere.

Le informazioni raccolte su Tower of Fantasy ci aiutano a delineare un quadro ludico e contenutistico che, seppur parziale, fa trasparire tutte le potenzialità di questo action RPG sul modello, ovviamente, di Genshin Impact.

La variopinta dimensione che farà da sfondo all'avventura da vivere in Tower of Fantasy sarà foriera di sorprese, con tanti nemici da fronteggiare adottando un sistema di combattimento quantomai reattivo e spezzando la frenesia degli scontri con delle attività basate sull'esplorazione dello scenario e sulla risoluzione degli enigmi ambientali. Non mancherà nemmeno una modalità PvP nella quale poter mettersi alla prova combattendo contro gli altri esploratori di questo MMO futuristico in stile anime.

Tower of Fantasy è in sviluppo presso Hotta Studio sotto l'egida di Perfect World.