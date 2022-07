Tower of Fantasy anche su Steam ed Epic Store, oggetti gratis con la pre-registrazione

Solitamente i titoli mobile che arrivano anche su PC sfruttano client proprietari, ma Tower of Fantasy seguirà una strategia diversa quando arriverà nella seconda metà dell'anno.

Il team di sviluppo ha confermato tramite il sito ufficiale del free to play che sarà possibile scaricare tutti i file utili per giocare sia attraverso Steam che sull'Epic Games Store. Al momento è anche disponibile la pagina ufficiale del gioco sul client Valve, la quale contiene svariate informazioni sul titolo, file multimediali e il tasto per aggiungerlo alla lista dei desideri. A breve dovrebbero essere aperte le pre-registrazioni. anche sulle altre piattaforme, così che tutti possano contribuire al raggiungimento dei vari obiettivi che permetteranno ai giocatori di tutto il mondo di accedere a ricompense esclusive.

Ecco di seguito tutte le ricompense e gli obiettivi da raggiungere:

Cornice per l'avatar, 2 unità di Black Nucleus, 10 unità di Wholegrain Bread e 2888 Gold - Ricompensa per le 500.000 pre-registrazioni

Titolo esclusivo, 3 unità di Black Nucleus, 10 unità di Fried Chicken e 4 Weapon Battery III - Ricompensa per le 1.000.000 pre-registrazioni

3 unità di Gold Nucleus, Avatar di Zeke, 10 unità di Sizzling Meat e 3.888 Gold - Ricompensa per le 1.500.000 pre-registrazioni

Skin Orion per il Jetpack, 3 unitàò di Gold Nucleus, 10 unità di Crispy Grilled Fish e 4 Weapon Battery III - Ricompensa per le 2.000.000 pre-registrazioni

Costume Star Sand, 4 unità di Gold Nucleus, 10 unità di Nut Tea e 6.888 Gold - Ricompensa per le 2.500.000 pre-registrazioni

Al momento il gioco è previsto per la seconda metà del 2022 su Android, iOS, Steam ed Epic Games Store e proprio qualche giorno fa si è conclusa un'altra Closed Beta di Tower of Fantasy che ha permesso a numerosi giocatori di provare il titolo gratuito in vista dell'uscita occidentale.