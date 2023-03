Tower of Fantasy The Grand Sea: tutti i dettagli sulla mappa in arrivo con l'update 2.4

Sin dal lancio, avvenuto lo scorso 10 agosto 2022, Tower of Fantasy è stato un treno. La versione global del free to play, che viene spesso ed erroneamente considerato un clone di Genshin Impact, ha ricevuto e continua a ricevere a cadenza regolare aggiornamenti di rilievo.

A distanza di non troppo tempo dall'arrivo di Mirroria e Vera (sulle nostre pagine trovate il nostro speciale sulla versione 2.0 di Tower of Fantasy), siamo di nuovo qui a parlarvi di una mappa aggiuntiva per l'MMO gratis. Il titolo targato Hotta Studio sta infatti per recuperare un altro importante update che è disponibile già dalla fine dello scorso anno nell'edizione cinese: stiamo parlando ovviamente della versione 2.4, che andrà ad ampliare il gioco con una mappa subacquea, nuovi personaggi e boss inediti. Scopriamo tutte le novità di Under the Grand Sea.

In fondo al mar

Come spesso accade negli aggiornamenti più corposi di produzioni di questo tipo, il contenuto di maggior rilievo della versione 2.4 di Tower of Fantasy consiste proprio in The Grand Sea. Giunti in questo luogo per motivi di trama, i protagonisti si ritroveranno ad esplorare un'area dalla superficie parecchio estesa di cui solo una piccola parte è collocata sopra il livello del mare. La peculiarità dell'update in questione consiste proprio nell'introduzione di una mappa sott'acqua che stravolge il gameplay sotto ogni aspetto. Durante le nostre scorribande, il nostro alter ego digitale sarà completamente immerso e ciò avrà un impatto sia nelle fasi esplorative che durante i combattimenti. Come ogni destinazione inedita, anche The Grand Sea vanta una fauna ed una flora differenti rispetto a quanto visto in passato e durante le immersioni non ci ritroveremo di fronte solo a creature di bell'aspetto e dall'atteggiamento pacifico. A tal proposito, dovremo abituarci ad utilizzare i Simulacra in maniera leggermente diversa rispetto al solito, visto che il combattimento subacqueo è più complesso per via della possibilità di ricevere colpi anche dal basso o dall'alto, rendendo gli scontri più complessi. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, il combat system sott'acqua sarà simile a quello a mezz'aria e persino le reazioni elementali saranno soggette a regole diverse rispetto a quando ci si trova in superficie.

È chiaro che spostarsi a nuoto potrebbe risultare difficile e, pertanto, gli sviluppatori hanno realizzato una serie di gadget che gli utenti potranno sfruttare proprio per muoversi agilmente durante l'esplorazione di The Grand Sea. Oltre ad una nuova Reliquia, i protagonisti potranno avvalersi anche di veicoli unici che riprendono per estetica le forme di alcune creature marine e permettono di sfrecciare tra una location e l'altra in maniera coreografica oltre che rapida. A proposito degli scenari che vanno a comporre la nuova zona, dobbiamo sottolineare la diversità di ciascuno di essi: si spazia infatti da splendidi panorami naturali in cui spiccano formazioni rocciose ed enormi piante o funghi a luoghi in cui sono presenti strutture futuristiche o vecchie rovine legate ad antiche civiltà. A sorprendere è soprattutto Dragon Breath Volcano, un'area cromaticamente diversa da tutte le altre poiché in questo caso regnano l'arancione della lava ed il rosso delle rocce vulcaniche.

Nuovi boss e personaggi

Under the Grand Sea porta avanti anche quella che è ormai una tradizione di Tower of Fantasy, ovvero l'introduzione di nuovi boss con ogni area aggiuntiva. Il primo world boss è situato in uno dei paesaggi naturali della mappa subacquea e prende il nome di Scylla: si tratta di una creatura marina dalla forma molto particolare, poiché è formata da un esile corpo centrale ed è circondata da oggetti simili a tamburi che, una volta colpiti, modificano il tipo di elemento che permea il corpo del nemico. Più classico è invece Aboela, il temibile world boss che potremo affrontare a Dragon Breath Volcano. Come si può facilmente immaginare, questa grossa creatura a quattro zampe è una specie di lucertolone sputafuoco e con le sue fiammate saprà come mettere in difficoltà i party che proveranno a sconfiggerlo per ottenere una ricompensa. A rappresentare una sfida ancora più ardua è l'Abyssant Eva, protagonista di un nuovo raid da otto giocatori: questo ibrido tra uomo, macchina e creatura marina dispone di parecchia salute e servirà un team affiatato per poterlo mandare al tappeto.

Non abbiamo invece troppe informazioni sui tre personaggi che potremo sbloccare tramite microtransazioni o spendendo le risorse accumulate con missioni ed eventi. La prima guerriera prende il nome di Lan ed è una giovane donna dagli abiti orientali che affronta le minacce con il suo Vermilion Bird, uno speciale ombrello i cui attacchi infliggono danni da fuoco. Altrettanto particolare è Icarus, un'altra donzella proveniente da una nobile famiglia che è specializzata nell'uso dell'elemento ghiaccio, i cui danni vengono arrecati tramite l'ausilio di una sorta di yo-yo chiamato Precious One. A chiudere il cerchio troviamo la bellissima Fiona, che differisce da tutti gli altri personaggi per via dell'assenza di un elemento specifico: proprio come Lin, Fiona dispone di un moveset speciale e combatte con le Moonstar Bracelet, una coppia di lame che sembrano fatte di cristallo.

ToF diventa più accessibile

Ad affiancare queste sfide pensate per chi gioca da tempo a Tower of Fantasy e ha tutti i mezzi per potersi cimentare nelle attività endgame, troviamo anche una serie di piccole modifiche che Hotta Studio implementerà per semplificare la vita di chi è intenzionato ad avvicinarsi al free to play nelle prossime settimane. Con piccoli interventi sulle ricompense della quest principale, gli sviluppatori promettono una distribuzione del loot di alto livello velocizzata, così che i neofiti possano meglio equipaggiarsi in tempi brevi e rimettersi in carreggiata. Anche le risorse dovrebbero essere più facilmente ottenibili per via di una piccola rivoluzione relativa alle missioni giornaliere: pare che alcune di queste saranno immediate e basterà premere un tasto per ritrovarsi nel luogo in cui si potrà completare in maniera pratica e veloce la piccola quest.

Le ultime modifiche annunciate dal team coinvolgono invece il comparto tecnico. Da un lato troviamo alcuni accorgimenti all'interfaccia utente, che con la versione 2.4 dovrebbe proporre un'estetica più pulita e in linea con il tema tecnologico che permea l'intera produzione. Dall'altra parte, invece, troviamo il tanto richiesto intervento sul supporto ai controller, che dovrebbero ora essere perfettamente supportati senza problemi di sorta. Nel corso della presentazione si è anche parlato dell'ipotetico arrivo di Tower of Fantasy su console e la risposta degli sviluppatori lascia ben sperare per il futuro. Anziché dichiarare che non vi sia alcuna intenzione di approdare sul mercato console, i membri di Hotta Studio hanno detto che non è ancora il momento giusto per parlarne, lasciando intendere che qualcosa si stia muovendo. Dopotutto le migliorie alla giocabilità con un pad potrebbero essere un chiaro indice della lavorazione di un'edizione PlayStation e Xbox, dove sarà fondamentale che ogni azione sia perfettamente eseguibile tramite il layout limitato di un controller.

In attesa di qualche annuncio ufficiale in tal senso, vi ricordiamo che Under the Grand Sea sarà disponibile a partire dal prossimo 30 marzo 2023 e sarà scaricabile in via gratuita da tutti i giocatori di Tower of Fantasy su Android, iPhone, iPad e PC (sia dal client proprietario che da Steam).