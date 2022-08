Tower of Fantasy è tradotto in italiano oppure no?

Il nuovo rivale di Genshin Impact, Tower of Fantasy è disponibile gratis su PC, iPhone e Android, trattandosi di un Action Open World con elementi RPG sono in molti a chiedersi se il gioco sia tradotto in italiano oppure no. Facciamo chiarezza a riguardo.

Nel momento in cui scriviamo, Tower of Fantasy non è tradotto in italiano, il gioco presenta testi in lingua inglese, giapponese, tedesco, francese, portoghese, spagnolo, indonesiano e Thai mentre per quanto riguarda il doppiaggio è possibile selezionare tra la lingua inglese e giapponese.

L'italiano non è supportato in alcun modo dunque, almeno per il momento, c'è da dire però che il gioco è appena uscito e dunque le cose potrebbero cambiare in futuro, se Tower of Fantasy riscuoterà un buon successo il team potrebbe prendere in considerazione l'idea di aggiungere l'italiano, anche se questa è solamente una nostra supposizione e ribadiamo come ad oggi non ci siano piani ufficiali per aggiungere il supporto alla lingua italiana a Tower of Fantasy.

Su Everyeye.it trovate anche la guida ai migliori server di Tower of Fantasy, se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra prova di Tower of Fantasy in attesa della recensione completa che arriverà non appena avremo modo di provare il gioco in maniera più approfondita.