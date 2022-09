Tower of Fantasy, trailer con data per l'update 1.5: Claudia e l'housing tra le novità

Come ipotizzato dai fan nelle ultime settimane, pare il ritmo degli aggiornamenti di Tower of Fantasy in America ed Europa sarà elevato per raggiungere la versione cinese. A tal proposito, tra pochi giorni arriverà già l'update 1.5, ricco di novità.

Il trailer dell'aggiornamento, intitolato Artificial Island, ci informa che tra pochi giorni potremo mettere le mani su un importante content update dell'open world gratis per PC e dispositivi mobile (Android e iOS). Oltre all'imminente arrivo di Claudia, avvenente guerriera armata di spadone, i giocatori del free to play potranno partire alla scoperta di una nuova isola e sfruttare la meccanica dell'housing, ovvero la possibilità di creare una dimora virtuale nella quale posizionare edifici, decorazioni e piccole creature. La versione 1.5 introdurrà anche un nuovo boss, il Interdimensional Frostfire Dragon, probabilmente un world boss che potremo incontrare anche nelle varie attività endgame.

Il filmato preannuncia che la data d'uscita di Artificial Island è fissata al prossimo 15 settembre 2022, ovvero la prossima settimana. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli su come sbloccare Frigg gratis nel nuovo banner a tempo di Tower of Fantasy.