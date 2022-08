Tower of Fantasy: i nuovi trailer mostrano l'editor e la coop online

In attesa di poter mettere le mani su Tower of Fantasy, il free to play ispirato a Genshin Impact di prossima uscita su PC e mobile, il team di sviluppo ha diffuso ben due trailer che ci permettono di osservare nel dettaglio altrettante componenti del gioco gratis: la coop e l'editor del personaggio.

Che decidiate di creare un personaggio di sesso maschile o femminile, avrete infatti l'opportunità di personalizzarlo esteticamente (anche durante l'avventura). Questo significa che sarà possibile scegliere se vestire i panni di uno dei personaggi sbloccati oppure se giocare utilizzando il protagonista. A proposito dell'editor, sarà consentito sfoggiare le vostre creazioni nella modalità multiplayer online, la quale include sia il matchmaking per il completamento delle attività, che l'opzione per invitare gli amici ed esplorare il vasto open world, magari con l'ausilio dei numerosi veicoli che includono tavole da surf, esoscheletri, moto e cavalcature.

Prima di lasciarvi ai nuovi filmati del gioco, vi ricordiamo che il suo debutto è fissato al prossimo 11 agosto 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Sarà possibile scaricare gratuitamente il gioco su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), Android e iOS.

Avete già visto il trailer dedicato alle skin di Tower of Fantasy?