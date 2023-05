Tower of Fantasy: è ufficiale, il gioco gratis arriva anche su PS4 e PS5

Tra i numerosi annunci del PlayStation Showcase troviamo anche quello relativo alla tanto chiacchierata versione console di Tower of Fantasy, il free to play già disponibile da circa un anno su PC e dispositivi mobile (iOS e Android).

Nel corso dell'evento è stato infatti pubblicato un trailer che conferma l'uscita di Tower of Fantasy sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Il gioco, che potrà essere scaricato in maniera del tutto gratuita (anche se conterrà microtransazioni), dovrebbe approdare sul PlayStation Store nel corso dell'estate ma non è chiaro se verrà aggiornato in contemporanea con tutte le altre versioni. Resta un'incognita anche la presenza del cross-save tra la versione console e quella PC/mobile.

Le uniche informazioni diffuse attraverso la descrizione del trailer ufficiale riguardano l'arrivo di contenuti esclusivi per la versione PlayStation (probabilmente armi o personaggi) e la pubblicazione di un pacchetto a pagamento che garantirà ai giocatori l'accesso anticipato al titolo di circa 48 ore.

