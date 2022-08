Tower of Fantasy: il primo update migliora i server e combatte i cheater

A poco più di una settimana dal lancio ufficiale, Tower of Fantasy si prepara a ricevere il suo primo aggiornamento. Hotta Studio ha confermato che il free to play verrà aggiornato a breve con una serie di novità che riguardano principalmente l'efficienza dei server.

Aggiornando l'open world gratis alla sua ultima versione, i giocatori dovrebbero avere meno problemi nella visualizzazione della schermata di attesa per l'ingresso nei server più affollati: il sistema è stato migliorato per rendere il menu più leggibile e per calcolare meglio i tempi di attesa, che fino ad oggi erano più brevi rispetto al timer visualizzato a schermo. Per quello che riguarda invece la schermata di selezione del server, il sistema calcolerà quelli nei quali sarebbe più opportuno accedere e li posizionerà in un ordine diverso in base al numero di utenti connessi. Sembrerebbe inoltre che gli sviluppatori abbiano già individuato alcuni furbetti che fanno uso di trucchi e procederà a breve con il ban di tutti i cheater.

Visto l'enorme successo del gioco è stata poi estesa la durata dell'evento Side by Side, i cui Round 1 e 2 resteranno attivi per qualche giorno in più. Questo significa che potrete ottenere gratuitamente il Veicolo 2613 (il cubo, per intenderci), 10 unità di Red Nucleus e 10 unità di Gold Nucleus ancora per un po'.

