Tower of Fantasy è vicino? Un misterioso post sembra svelare la data d'uscita

Negli ultimi giorni gli account social di Tower of Fantasy sono particolarmente attivi e, dopo aver mostrato interessanti teaser relativi ai gadget che potremo usare nel free to play e al frenetico combat system, è giunto il turno di un post parecchio criptico.

Il post in questione contiene un link che riporta al portale ufficiale del gioco e, stando a quanto dichiarato dagli utenti più attenti, conterrebbe un messaggio in codice morse. Ovviamente gli utenti si sono immediatamente messi a decifrare il messaggio e, stando ad un discreto numero di tweet, sembrerebbe che gli sviluppatori abbiano deciso di nascondere in questo modo la data d’uscita del gioco gratis. Se la scoperta dei giocatori dovesse trovare conferma nei prossimi giorni, significherebbe che il day one di Tower of Fantasy in America ed Europa è fissato al prossimo 11 agosto 2022, ovvero tra pochissimi giorni.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il gioco propone caratteristiche molto simili a quelle viste in Genshin Impact ed è in dirittura d’arrivo su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), iPhone, iPad e Android.

Sappiate inoltre che le pre-registrazioni di Tower of Fantasy sono ancora attive e in palio vi sono numerose ricompense gratuite. Per chi non lo sapesse, inoltre, sarà Tencent a pubblicare in Europa Tower of Fantasy.