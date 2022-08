Tower of Fantasy vs Genshin Impact: il nuovo MMORPG conquista Twitch

Tra i nuovi videogiochi di agosto 2022, l'universo di Tower of Fantasy ha realizzato il proprio debutto sulla scena PC, proponendo un'avventura di stampo MMORPG in formato free to play.

Tra supporto continuo e un'estetica in stile anime, diversi osservatori hanno rapidamente accostato Tower of Fantasy al già affermato Genshin Impact. Ma i due titoli gratuiti sono davvero alternativi l'uno all'altro? Un primo indizio sulla popolarità del nuovo arrivato ci giunge ora dai canali di Twitch. Stando ai resoconti offerti dalla piattaforma streaming, l'MMORPG della Corea del Sud ha infatti conquistato l'interesse di un'ampia fetta di pubblico.

Nello specifico, stando ai dati relativi all'ultima settimana, Tower of Fantasy avrebbe debuttato al 9° posto in classifica tra i contenuti più visualizzati su Twitch. Con questo risultato, l'opera sorpassa Genshin Impact, che si arresta al 31° posto in classifica. In occasione del suo esordio, l'MMORPG coreano ha inoltre superato ulteriori competitor illustri, tra FIFA 22 a Fortnite: Battaglia Reale, senza dimenticare World of Warcraft, CS:GO, Call of Duty: Warzone o il nuovo fenomeno Devolver Digital di Cult of the Lamb.



Si mantengono invece ai vertici della classifica i grandi blockbuster di Grand Theft Auto V e Minecraft, oltre ad Apex Legends, Valorant e DOTA 2.