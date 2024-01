Towerborne: l'esclusiva Xbox sarà al Developer Direct? Il profilo X sembra suggerirlo

I videogiocatori stanno aspettando con trepidazione il nuovo Xbox Developer Direct 2024, l'evento durante il quale vedremo per la prima volta in azione l'Indiana Jones di Bethesda e altre esclusive Microsoft. A tal proposito, c'è una buona probabilità che anche Towerborne tornerà a mostrarsi.

Il motivo per cui si ritiene che l'esclusiva Xbox ad opera dei creatori di The Banner Saga possa essere tra i protagonisti dello show è molto semplice. Gli account social ufficiali del gioco sono stati inattivi per settimane e si aggiornavano sporadicamente con qualche post fino a qualche giorno fa: più o meno in concomitanza con l'annuncio dell'evento trasmesso in streaming, i profili sono tornati in piena attività e pubblicano nuovi screenshot o post con una certa costanza.

Il 12 gennaio è stato mostrato uno screenshot riguardante uno scenario al chiuso ed il 13 gennaio è arrivato un post in cui veniva chiesto agli utenti di taggare coloro con cui avrebbero giocato in coop. Anche nei giorni successivi sono arrivati post di questo tipo ed è quindi probabile che sia tutto dovuto all'imminente ritorno sulle scene del gioco.

Per chi non lo sapesse, Towerborne è un beat 'em up con una componente ruolistica legata alla progressione dei personaggi. Il gioco è una delle esclusive Xbox Series X|S in arrivo nel 2024 e, ovviamente, sarà sin dal day one su Xbox Game Pass.