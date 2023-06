Towerborne: il nuovo gioco dei creatori di Banner Saga arriverà su Game Pass al day one

In occasione dell'Xbox Showcase 2023 si è fatta viva anche Stoic, la software house responsabile della trilogia di The Banner Saga, che ha mostrato al pubblico il suo nuovo progetto: Towerborne.

Il gioco è un action adventure con focus sulla componente cooperativa ambientato in un universo fantasy. A giudicare dalle brevi sequenze di gameplay mostrate nel trailer d'annuncio, possiamo ipotizzare che si tratti di un'avventura la cui impostazione è simile a quella di Castle Crashers ed altri titoli a scorrimento laterale, con l'aggiunta probabilmente di una componente ruolistica legata alla progressione dei personaggi.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il gioco verrà pubblicato in esclusiva su Xbox Series X|S, Steam e Microsoft Store nel corso del prossimo anno. Abbiamo inoltre la conferma dell'approdo del gioco sin dal day one nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio di questo interessante e colorato titolo d'azione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale nel caso in cui foste interessati a provarlo in anteprima: il team di sviluppo ha aperto le iscrizioni per una fase di test ed è possibile accedere con un account Xbox per provare ad essere selezionati.