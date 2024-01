Towerborne per PC e Xbox sarà ambizioso: Stoic promette un 'mondo in continua evoluzione'

Nonostante ci fossero alcune speranze su Towerborne in azione all'Xbox Developer Direct dello scorso 18 gennaio, la nuova opera di Stoic non si è infine mostrata all'evento. Come consolazione, però, la compagnia rivela diversi nuovi dettagli sul loro promettente Action/Adventure cooperativo.

Parlando ai microfoni di Gamesradar il co-fondatore di Stoic, Arnie Jorgensen, si è soffermato sui contenuti di Towerborne assicurando che il nuovo gioco dai creatori di The Banner Saga offrirà un mondo in costante evoluzione, con gli sviluppatori che continueranno ad aggiornarlo costantemente con cambiamenti e nuovi contenuti a seconda anche dei feedback degli utenti.

"Credo che una world map vada intesa come un negozio di dolci per i giocatori, un qualcosa che loro possono continuare ad esplorare nel frattempo che restano meravigliati dai suoi segreti", spiega Jorgensen ricordando tra l'altro il suo background da sviluppatore con esperienze su Star Wars Galaxies e Star Wars Knights of the Old Republic dalle quali ha colto le idee per plasmare Towerborne, Action cooperativo con impostazione simile ad un MMO. "Per me ascoltare i feedback degli utenti e farne subito tesoro attraverso aggiornamenti che cambiano il gioco è il Santo Graal in termini di sviluppo", aggiunge.

Soffermandosi più a fondo su Towerborne, Jorgensen spiega che "sin dall'inizio la mappa è concepita per essere altamente modificabile dagli sviluppatori in modo così da poterla subito riempire con nuovi nemici, boss, armi, equipaggiamenti, biomi, modalità di gioco e tanto altro ancora", assicurando inoltre che il gioco verrà pubblicato "con già una solida base di partenza e Stagioni che soddisferanno i sogni e le speranze dei giocatori". E non è ancora finita: "L'evoluzione della trama di Towerborne verrà accennata anche all'interno della mappa, offrendo così ai giocatori ulteriori motivi per approfondirla. Si tratta di un sistema del tutto nuovo per il genere e penso servirà a renderlo fresco", conclude Jorgensen.

Al momento non sappiamo con esattezza quando esce Towerborne su PC e Xbox, ma nei prossimi mesi con tutta probabilità arriverà una risposta chiara.