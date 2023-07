Towerborne su PC e Xbox: Playtest in arrivo per l'avventura degli autori di Banner Saga

Il nuovo gioco degli autori di Banner Saga, Towerborne, sarà presto al centro di una fase di playtest che coinvolgerà tutti coloro che desiderano provare in anteprima la nuova esclusiva Xbox in arrivo su Game Pass il prossimo anno.

A renderlo noto sono gli stessi sviluppatori del team Stoic con l'annuncio del Programma Insider di Towerborne. L'iscrizione al programma consente agli utenti di contribuire attivamente allo sviluppo della nuova IP degli autori di The Banner Saga.

L'ingresso nel Programma Insider garantisce l'accesso a build in anteprima di Towerborne, grazie alle quali poter entrare in contatto con gli sviluppatori e ricevere degli aggiornamenti esclusivi sul lavoro che stanno portando avanti per dare forma alla loro prossima visione creativa.

Il titolo, lo ricordiamo, proietta i patiti del genere in una dimensione action adventure intrisa di elementi ruolistici: il nostro compito sarà quello di esplorare un mondo fantasy in costante mutamento per fronteggiare la minaccia rappresentata da un'orda di invasori.

"Il Belfry si erge come un faro di speranza e sicurezza tra le rovine dell’umanità e della Città dei Numeri, con mostri in agguato appena oltre le mura della torre. Tu sei un Asso, un individuo rinato dal regno degli spiriti con le abilità, il coraggio e la determinazione necessari per proteggere la popolazione del Belfry. Con gli spiriti che ti accompagnano e lottano al tuo fianco, il tuo destino è la battaglia".

La commercializzazione di Towerborne è prevista nel 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro riassunto degli annunci dell'Xbox Games Showcase tenutosi a giugno insieme allo Starfield Direct.