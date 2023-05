Towers of Aghasba, il fantasy open world arriva nel 2024: trailer allo show Sony

Tra le insolite avventure feline introdotte dal trailer di Revenant Hill e l'annuncio del suggestivo Neva, il mondo dello sviluppo indipendente ha trovato grande rappresentazione sul palco del PlayStation Showcase di maggio.

Tra i nuovi titoli apparsi all'evento Sony possiamo trovare anche Towers of Aghasba, un interessante open world ambientato in un immaginario spiccatamente fantasy. Sullo sfondo di una terra martoriata, i giocatori avranno la possibilità di edificare una nuova società rispettosa della natura. In una fusione tra dinamiche esplorative e da builder game, Towers of Aghasba mira a creare un'esperienza di gioco eclettica e variegata. Ad arricchire la formula ci penserà anche un comparto multigiocatore, che consentirà agli avventurieri di mostrare le proprie creazioni agli amici in possesso del gioco.

Presentato al PlayStation Showcase con il trailer che trovate in apertura a questa news, Towers of Aghasba rappresenta una produzione completamente indipendente. A dare forma al titolo è infatti il piccolo team di Dreamlit Games, che si occuperà anche della distribuzione dell'Indie. L'attesa che ci separa dal lancio del titolo si prospetta ancora piuttosto lunga, con Towers of Aghasba che raggiungerà il mercato del videogioco soltanto nel 2024. Oltre che su PlayStation 5, l'avventura troverà spazio anche su PC (via Steam).