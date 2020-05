Towers of Everland: il GDR fantasy è disponibile su Apple Arcade

Dopo essersi cimentati con le sfide offerte dal puzzle Winding Worlds su Apple Arcade, gli utenti del servizio in abbonamento della casa di Cupertino possono immergersi nelle atmosfere ruolistiche dell'avventura fantasy Towers of Everland.

L'ultimo progetto di Cobra Mobile Limited va così ad aggiungersi agli oltre 120 videogiochi disponibili per gli abbonati ad Apple Arcade su sistemi iOS. In Towers of Everland, i fan di dungeon crawler possono unirsi a un'avventura che li porterà a conquistare una torre dopo l'altra attraverso un sistema a generazione procedurale che si premurerà di dare forma a scenari sempre diversi.

Le infinite variazioni dei livelli permetteranno agli appassionati del genere di evolvere il proprio equipaggiamento con armi e armature composte da centinaia di pezzi unici, il tutto per contribuire alla ricostruzione della Grande Città dove faremo ritorno alla fine di ogni spedizione.

Il lancio di Towers of Everland è però solo una delle sorprese riservate da Apple agli iscritti al proprio servizio videoludico. Nel corso di questa settimana, l'utenza di Apple Arcade può infatti accedere a nuovi aggiornamenti per alcuni tra i giochi più popolari presenti nel proprio catalogo digitale.

Gli update in questione riguardano ad esempio Hot Lava (con l'aggiunta del livello della community Sunshine Shore), Sonic Racing (con la possibilità di accedere alla Final Fortress Zone e giocare in multiplayer online contro tre amici o piloti gestiti dall'intelligenza artificiale) e Outlanders (con l'aggiunta dell'attesissima modalità Sandbox per il gestionale cittadino).