Town: diffusa una nuova immagine dell'RPG di Game Freak

Proprio quando la compagnia di sviluppo svela di voler regalare in futuro qualcosa di ancora più eccitante di Pokémon Spada e Scudo, ecco che emerge in rete un nuovo intringante screenshot tratto da Town, il misterioso nuovo RPG in via di sviluppo presso gli studi di Game Freak.

L'immagine, diffusa dalla nota rivista Famitsu e a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, ci mostra il giovane e coraggioso pel di carota che fungerà da protagonista di questa nuova avventura, qui intento nell'affrontare a viso aperto le mostruose creature che abitano il mondo di gioco. Particolarmente vistose sono le opzioni che ci appaiono a schermo durante gli scontri, che lasciano peraltro presagire ad un elevato tasso di complessità e tatticità delle battaglie. L'estetica del titolo, invece, rimane fedele a quella della presentazione originale, e pare caratterizzata dalla solita vivace impronta con cui sono da sempre stati creati i mondi della serie di Pokémon. Non essendo i testi dell'HUD tradotti in lingua italiana, o quantomeno inglese, risulta attualmente difficile fare analisi più approfondite al riguardo.

Lasciandovi alla visione degli scatti, vi ricordiamo che Town è atteso in esclusiva su Nintendo Switch entro la fine del 2019. Chissà che Nintendo non torni a mostrare l'RPG di Game Freak durante il Direct dell'E3 di Los Angeles.