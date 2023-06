Toxic Commando: Saber e John Carpenter svelano il nuovo survival horror

Nella cornice del Summer Game Fest 2023, Focus Entertainment e Saber Interactive fanno la felicità dei fan di John Carpenter annunciando una collaborazione con il Maestro dell'Horror per dare forma a Toxic Commando, uno sparatutto pieno di zombie da abbattere a bordo di veicoli corazzati.

Da grande appassionato di videogiochi, il leggendario regista di pellicole culto come La Cosa, Fuga da New York e Grosso Guaio a Chinatown parteciperà alla realizzazione di quello che Focus descrive come "un esplosivo FPS cooperativo ispirato ai film horror e action degli anni '80".

Il titolo assumerà i contorni di un'esperienza sparatutto in prima persona votata alla cooperativa, con squadre composte da massimo quattro giocatori che dovranno vedersela contro orde infinite di creature mutanti.

Azione, umorismo nero e horror splatter andranno quindi a unirsi per concretizzare la visione creativa di questo progetto mosso dall'ultima versione dello Swarm Engine, il motore grafico proprietario di Saber già apprezzato in titoli come World War Z e nell'imminente Warhammer Space Marine 2. Il nostro compito sarà quello di riportare la pace sulla Terra indossando i panni dei Toxic Commando, degli scapestrati mercenari assoldati per abbattere gli abomini che infestano il pianeta.

Toxic Commando di John Carpenter uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel 2024. Cosa ne pensate di questo sparatutto horror in salsa cooperativa? Date un'occhiata al video reveal e fatecelo sapere con un commento.