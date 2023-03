Toxic Crusaders: il Vendicatore Tossico in un picchiaduro stile TMNT Shredder's Revenge

Nostalgici, aprite bene le orecchie perché il publisher RetroWave ha annunciato Toxic Crusaders, un picchiaduro a scorrimento basato sull'omonimo cartone animato del 1991, a sua volta tratto dalla serie di film Il Venditore Tossico, piuttosto celebre negli anni '80.

Toxic Crusaders è un picchiaduro a scorrimento che vede il nostro amato Vendicatore Tossico impegnato a ripulire la città dagli sgherri del Dottor Killemoff. E' tempo di fare pulizia e Toxie, insieme al suo gruppp di amici (No-Zone, Junkyard, Major Disaster, Headbanger, Yvonne e Mrs Junko) sono chiamati ad una missione importantissima per la sopravvivenza di Tromaville.

Giocabile in singolo o in co-op fino a quattro giocatori, Toxic Crusaders presenta una grafica in pixel-art e una colonna sonora anni '90, oltre a decine di power-up, mosse speciali e segreti da scoprire. Lo stile grafico ricorda quello di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge e in generale della nuova ondata di picchiaduro a scorrimento retrò (come River City Girls), aderendo però allo stile della serie animata andata in onda dal 1991 al 1993 con buon successo, specialmente in Nord America.

Toxic Crusaders esce alla fine del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, esclusivamente in formato digitale al prezzo di 24,99 dollari.