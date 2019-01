Toxic Trooper, Verge e Pathfinder tra le nuove skin Fortnite del 16 gennaio

Come ogni giorno, Fortnite Intel ci aggiorna puntualmente sui nuovi contenuti in vendita nel negozio del Battle Royale di Epic, tra cui nuove skin, deltaplani, emote, picconi e zaini, ora disponibili per l'acquisto.

Tra gli oggetti in vendita oggi troviamo Abstrakt (skin epica), Renegade Roller (piccone leggendario), Diverge (deltaplano raro), Verge (skin non comune), Clean Cut (piccone non comune), Toxic Trooper (skin epica), Kick Ups (emote rara), Half Shell (deltaplano raro), Empire Axe (piccone raro),

Finger Guns (emote non comune) e Pathfinder (skin non comune).

Nelle scorse ore i dataminer hanno analizzato il codice sorgente dell'aggiornamento 7.20 di Fortnite scoprendo l'arrivo di nuovi oggetti estetici non ancora pubblicati, alcuni dei quali probabili ricompense dell'evento Tempesta di Ghiaccio, che dovrebbe partire ufficialmente entro la fine di gennaio, sebbene Epic Games non abbia ancora annunciato nulla a riguardo.