Toy Story 2: Buzz Lightyear risplende nel Remake fan made su Unreal Engine 5

Di ritorno dalla passeggiata tra i quartieri di Liberty City con il remake fan made di GTA 3 su Unreal Engine 5, indossiamo la tuta spaziale di Buzz Lightyear per volgere lo sguardo 'verso l'infinito e oltre' con la riedizione attualizzata di Toy Story 2, uno dei classici della ludoteca PS1 (ma non solo).

L'apprezzato action platform lanciato tra il 1999 e il 2000 su PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast rivive nel progetto interattivo portato avanti da 'Level reDesign', uno youtuber desideroso di pizzicare le corde della nostalgia dei tanti giocatori che, all'epoca, si divertirono con l'avventura firmata Traveller's Tales e Activision.

Frutto di oltre 200 ore di lavoro, il remake fan made di Toy Story 2 Woody e Buzz alla riscossa firmato dal creatore di contenuti riprende le meccaniche di gameplay del titolo originario per attualizzarne con gli strumenti integrati nell'editor di UE 5. Diversamente da tanti altri progetti indipendenti basati su Unreal Engine 5, Level reDesign ha preferito non puntare sull'iperrealismo per rimanere fedele alle atmosfere dei videogiochi e dei film di animazione di Toy Story.

Il video confezionato dallo youtuber ci offre uno spaccato delle ambientazioni e ci permette di apprezzare il lavoro svolto nella ricostruzione delle dinamiche di gameplay tra animazioni, fasi platform ed esplorazione della mappa. Il prossimo video diario di sviluppo, previsto per il 10 aprile, ci aiuterà a fare luce sugli altri aspetti di questo remake fan made e, si spera, sulla volontà dello youtuber di distribuire gratuitamente il titolo su PC.

In attesa del prossimo, imminente aggiornamento sullo sviluppo di questo progetto amatoriale che sta già facendo rapidamente il giro dei social e dei forum più frequentati dalla community, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sulle 5 curiosità storiche e segreti nascosti di PlayStation 1.

Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti oggi su