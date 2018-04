Toy Story 4, Jurassic World: Il regno distrutto e Batgirl: le migliori news Cinema di ieri

La settimana è riprese ieri con diverse novità in ambito cinematografico, legate sopratutto ai più attesi titoli dell'anno e del 2019, partendo da Toy Story 4, passando per Jurassic World: Il regno distrutto fino ad arrivare a Batgirl e Solo: A Star Wars Story.

Svelata la data d'uscita di Toy Story 4

Il 2018 sarà l'anno del tanto atteso Gli Incredibili 2, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 settembre, ma i fan dei film d'animazione Pixar guardano già trepidanti al prossimo anno, dato che vedrà l'uscita dell'annunciato Toy Story 4. Ieri lo studio ha infatti ufficializzato la data d'uscita del quarto capitolo delle avventure di Woody e Buzz, fissata per il 21 giugno 2019 (in America). In Italia, lo ricordiamo inoltre con tristezza, Woody cambierà purtroppo doppiatore a causa della prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, spentosi all'età di 60 anni.



In arrivo un nuovo trailer di Jurassic World: Il regno distrutto?

Mentre cresce l'attesa per vedere finalmente in sala Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, l'arrivo al cinema del terzo crossover Marvel potrebbe e anzi dovrebbe essere accompagnato dal final trailer di Jurassic World: Il regno distrutto, dato che è stata registrata la durata di un nuovo filmato legato al film di 2 minuti e 30 secondi. In realtà potrebbe uscire anche prima, con Rampage - Furia Animale questa settimana.



Nuova sceneggiatrice per Batgirl!

L'addio di Joss Whedon al progetto Batgirl per la Warner DC ha lasciato un po' tutti di sasso, ma essendo il film tra le priorità dello studio era solo questione di tempo prima che si ingaggiasse un nuovo sceneggiatore per completare lo script, o sceneggiatrice come in questo caso. Stiamo parlando infatti di Christina Hodson, già dietro alla sceneggiatura dello spin-off di Transformers dedicato a Bumblebee e al lavoro su di un altro progetto per la Warner dal titolo Birds of Prey.



Nuovo full trailer ufficiale per Solo: A Star Wars Story

Manca ormai un mese e mezzo all'uscita nelle sale dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, ma ieri la Disney ha pubblicato un nuovo, spettacolare full trailer ufficiale del film, che ci ha regalato momenti incredibili e tante curiosità sulla storia del giovane Han Solo interpretato da Alden Ehrenreich. Le premesse per un buon heist movie ci sono davvero tutte, oltre che un certo grado di goduria visiva, quindi non ci resta che attendere il prossimo 23 maggio per tornare nuovamente nell'Universo fantascientifico più amato dal grande pubblico.