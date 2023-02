Toyforming è un gioco che usa l'IA per trasformare disegni 2D in 3D

In un momento in cui c'è importante attenzione sul mondo dell'intelligenza artificiale, grazie anche all'integrazione di ChatGPT potenziato su Microsoft Bing, il mondo dei videogiochi non resta a guardare. In questo contesto, si fa notare un titolo che utilizza l'IA per trasformare disegni 2D in oggetti 3D.

Come riportato anche da Pocket Gamer, attualmente il gioco, chiamato Toyforming, risulta al centro della fase di preregistrazione relativamente al Play Store di Google (per dispositivi Android), nonché al centro della fase di prenotazione sull'App Store di Apple (per iPhone e iPad). A tal proposito, in quest'ultimo contesto emerge che il prezzo per l'Italia è di 9,99 euro.

In ogni caso, come si può vedere nel trailer di annuncio ufficiale pubblicato sul canale YouTube di Toyforming, inizialmente il giocatore disegna, mediante semplici strumenti, il proprio personaggio o l'elemento che vuole effettivamente inserire nel mondo di Toyforming. Dopodiché, sarà l'IA a "dare vita" a quanto disegnato.

Si fa poi uso della realtà aumentata, così da vedere il tutto, magari, nella propria cameretta, chiaramente all'interno del Pianeta virtuale messo a disposizione dal gioco. Insomma, Toyforming mira a dare rapidamente "vita" alla creatività, consentendo di fare tutto in pochi tap. Il titolo sandbox risulta family-friendly e arriverà presto su dispositivi mobili, sia Android che iOS/iPadOS.