Toyota Gazoo Racing diventa sponsor di esports WRC: una Toyota Yaris al vincitore

NACON e KT Racing, in collaborazione con WRC Promoter, hanno appena dato l'annuncio che TOYOTA GAZOO Racing diventerà lo sponsor principale delle Stagioni eSport 2020 e 2021 della WRC.

L'annuncio celebra la recente presentazione da parte del costruttore giapponese della nuovissima Toyota GR Yaris, una vettura dalle prestazioni incredibili nata dall'esperienza di Toyota, già vincitrice del titolo nel Campionato del Mondo di Rally.

Dotata del nuovo sistema intelligente di trazione integrale GR-FOUR di Toyota e di un entusiasmante motore turbo a 3 cilindri da 1,6 litri da 261 CV DIN e 360 Nm di coppia, la nuova Toyota GR Yaris promette di essere leggera, potente ed entusiasmante - un premio adeguato per il campione dell’eSport WRC!

La partnership tra TOYOTA GAZOOO Racing e NACON si estenderà ad ulteriori promozioni che includeranno sia WRC 8 che WRC 9, ultima iterazione del fortunato brand di videogiochi dedicati alla WRC, in arrivo il prossimo 3 settembre 2020.

Dal suo esordio lo scorso gennaio durante il Rally di Montecarlo, la 5a stagione di eSports WRC è in pieno svolgimento, e ha già riunito molti concorrenti in WRC 8. La fama della competizione non ha smesso di crescere e si è affermata come un punto di riferimento, tanto nel mondo dei videogiochi quanto in quello delle corse automobilistiche.

Ogni anno, l'organizzazione e la qualità delle sfide migliorano e vengono riconosciute sia dai professionisti che dai giocatori. Il concorrente libanese Sami-Joe guida attualmente il campionato eSports 2020. Ha ottenuto la sua seconda vittoria dell'anno lo scorso fine settimana al Rally del Portogallo, precedendo di un punto il campione del 2017 e 2019 Lohan "Nexl" Blanc a quattro round dalla fine del campionato. Entrambi potrebbero qualificarsi per la grande finale con la vittoria al Rally d'Italia in Sardegna il mese prossimo.

Dovremo però aspettare la eSports WRC Grande Finale del prossimo ottobre per nominare il vincitore di questa eccezionale stagione, che sarà uno dei primi proprietari della nuova ed entusiasmante Toyota GR Yaris.

In questa stagione eSports WRC sta già beneficiando del supporto di partner famosi come Fanatec, BenQ e PlaySeat, ed è con grande orgoglio che i team NACON e WRC Promoter danno il benvenuto a TOYOTA GAZOOO Racing come nuovo presenting sponsor del campionato online.

"Siamo molto orgogliosi dei progressi che abbiamo fatto dalla creazione di eSports WRC, che è diventato decisivo per lo sviluppo e per il lavoro svolto tutto l'anno sui videogiochi WRC" ha dichiarato Benoît Clerc, Head of Publishing di NACON. "Ora è diventato un evento imperdibile per tutti gli appassionati di giochi di corse off-road. Grazie al supporto di Toyota, l’edizione 2020 beneficerà di un significativo rafforzamento, e siamo davvero impazienti di continuare a migliorare eSports WRC insieme a loro".

Andrea Carlucci, Director of Product and Marketing Management di Toyota Motor Europe, ha dichiarato: ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con eSports WRC per portare l'emozione del rally a un numero sempre maggiore di appassionati in tutto il mondo. L'e-motorsport è uno dei pilastri di TOYOTA GAZOOO Racing, ed è la chiave per noi per rendere le auto sportive e tutto il movimento più accessibili a sempre più persone così da abbracciare una nuova generazione di appassionati di auto in tutto il mondo. Con il crescente interesse per l'eSport e la nostra interessante offerta di auto sportive, non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner per avvicinare il valore del nostro marchio e i nostri entusiasmanti prodotti ai consumatori e agli appassionati".

L'amministratore delegato del WRC Promoter Oliver Ciesla ha sottolineato la recente crescita delle competizioni eSport, alimentate, senza dubbio, anche dall'attuale pausa forzata nello sport motoristico globale. "Dal momento che gli eventi fisici sono stati influenzati dalle recenti circostanze, l'eSport è, ora più che mai, un modo per i nostri fan di provare l'emozione della competizione motoristica in modo ancora più intenso", ha dichiarato.

"Il Campionato eSports WRC è cresciuto molto negli ultimi cinque anni fino a diventare una delle principali competizioni virtuali del motorsport. Siamo lieti di dare il benvenuto all'interno del torneo a Toyota Gazoo Racing, un team di WRC di primissimo livello".