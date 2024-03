Toys for Bob: gli autori di Crash e Spyro si alleano con Xbox per il prossimo gioco

Toys for Bob, studio di sviluppo californiano che si è recentemente separato da Activision per diventare indipendente, ha stretto un accordo con Microsoft per la pubblicazione del suo prossimo gioco. È quanto riferito in esclusiva a Windows Central, che afferma d'aver appreso la notizia da fonti interne fidate.

Stando alla ricostruzione dei fatti offerta da WindowCentral, a confermarlo sarebbe stato Matt Booty nel corso di una recente riunione interna. Rispondendo alla domanda di un membro dello staff, l'attuale capo degli Xbox Game Studios avrebbe confermato d'aver raggiunto un accordo con i ragazzi di Toys for Bob per la pubblicazione del loro primo gioco come studio indipendente da quando, nel 2005, è stata acquistata da Activision. Pur non confermando l'identità del nuovo progetto, Booty lo avrebbe descritto come "simile ai giochi che Toys for Bob ha fatto in passato".

Nel curriculum dello studio di Novato, ricordiamo, ci sono Skylanders, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot 4 e Crash Team Rumble, tutti franchise ora appartenenti a Microsoft. Teoricamente, dunque, questo accordo potrebbe permettere a Toy for Bob di tornare a fare platform (genere nel quale si trovano maggiormente a loro agio), per franchise come Crash e Spyro, che hanno adeguatamente omaggiato negli anni scorsi quando si trovavano ancora sotto l'ala di Activision.

Toys for Bob viene da un periodo piuttosto complicato, che ha visto lo studio subire dei licenziamenti e convertirsi al lavoro da remoto. Questi cambiamenti voluti da Activision, unitamente all'insofferenza derivante dall'obbligo di dover lavorare sul franchise di Call of Duty come team di supporto, sono alla base della decisione dello studio di separarsi definitivamente da Activision-Blizzard e diventare indipendente.

