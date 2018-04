Toys For Bob: no comment sulla versione Switch di Spyro Reignited Trilogy

La redazione di IGN.com ha contattato Toys For Bob, lo studio impegnato nello sviluppo di Spyro Reignited Trilogy, chiedendo ulteriori delucidazioni sul possibile arrivo del gioco su Switch. La software house ha risposto con un "no comment".

Al momento Spyro Reignited Trilogy è stato confermato solo per PlayStation 4 e Xbox One, ma un paio di giorni fa è stata avvistata anche la versione Switch sul Nintendo Store UK, alimentando le speranze di chi possiede la console ibrida. Per fare ulteriore chiarezza sulla questione, IGN.com ha deciso di interrogare lo sviluppatore sul possibile arrivo del gioco su Nintendo Switch, ricevendo in risposta un secco "no comment".

Allo stato attuale delle cose, dunque, Toys For Bob non ha espresso nessun chiarimento sulla questione, evitando di approfondire l'argomento. Il fatto che gli sviluppatori non abbiano nemmeno escluso l'arrivo di Spyro Reignited Trilogy sulla console Nintendo, comunque, rimane un indizio incoraggiante per i possessori di Switch.

Considerando che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è finito per arrivare anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch, comunque, è lecito supporre che anche Spyro Reignited Trilogy possa approdare su altre piattaforme dopo il debutto previsto su PlayStation 4 e Xbox One il 21 settembre. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Toys For Bob.