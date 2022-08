Toys for Bob: i creatori di Crash Bandicoot 4 al lavoro su un nuovo gioco

Nel bel mezzo di un'estate di grandi eventi che non ha ancora esaurito tutte le sue cartucce, i ragazzi di Toys for Bob hanno alimentato la fantasia di tutti i loro fan condividendo un indizio davvero difficile da ignorare.

Lo studio di sviluppo di Novato, in California, ha stuzzicato i propri seguaci su Twitter condividendo un'immagine con l'elenco di tutti i videogiochi che ha creato da quando è stato fondato, nell'ormai lontano 1989. Si va dal primissimo Star Control fino ai più recenti Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time, ma a catturare l'attenzione di tutti quanti è stata l'ultima casella, volutamente oscurata e contrassegnata da tre punti interrogativi "???".

Un dettaglio che secondo molti sembra suggerire l'esistenza di un nuovo videogioco in via di sviluppo presso gli studi di Toys for Bob. Il dettaglio non è stato confermato in via ufficiale, ma la teoria appare senza ombra di dubbio plausibile: sono passati molti mesi dal lancio dell'ultimo gioco della software house, il già citato Crash Bandicoot 4, inoltre sul sito ufficiale ci sono delle posizioni lavorative aperte per dei "nuovi progetti" non ancora annunciati (c'è anche chi spera in Crash Bandicoot 5). Il tutto, tra l'altro, avviene a pochi giorni dalla messa in onda dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, fissata per martedì 23 agosto: che Toys for Bob si stia preparando ad un grande annuncio alla fiera europea?