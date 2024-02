Toys for Bob diventa indipendente: gli autori di Crash Team Rumble lasciano Activision

Alle preoccupazioni condivise dalla community per il futuro di Toys for Bob dopo i licenziamenti di Activision, il team di sviluppo californiano risponde annunciando ufficialmente la propria separazione dal colosso americano entrato di recente nella galassia Microsoft.

"Siamo entusiasti di annunciarvi che Toys for Bob sta diventando uno studio di sviluppo indipendente!", è il perentorio messaggio condiviso dal team di Novato dalle colonne del proprio sito ufficiale per informarci della separazione in atto da Activision Blizzard... ma non da Microsoft.

Essì, perché sempre dalle colonne del sito ufficiale di Toys for Bob apprendiamo che "stiamo esplorando una possibile partnership con Microsoft. Abbiamo appena iniziato a sviluppare il nostro prossimo videogioco e siamo ancora lontani dal fare qualsiasi annuncio, ma il nostro team guarda con entusiasmo al futuro ed è elettrizzato all'idea di sviluppare nuove storie, nuovi personaggi e nuove esperienze ludiche. I nostri amici di Activision e Microsoft sono estremamente favorevoli alla nostra nuova direzione, siamo perciò fiduciosi del fatto che continueremo a lavorare a stretto contatto con loro come parte del nostro futuro".

Nel messaggio, il team di Toys for Bob sottolinea inoltre il proprio impegno per sviluppare nuove tecnologie e IP come Skylanders, oltre alla passione profusa in progetti legati alla serie di Crash Bandicoot, pur annunciando la fine del supporto di Crash Team Rumble. Sapevate che forse Gearbox sta per essere venduta da Embracer Group?