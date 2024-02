Toys for Bob non ha chiuso, si riaccendono le speranze per Spyro 4?

Toys for Bob è uno degli studi più colpiti dai licenziamenti ordinati da Microsoft a gennaio: lo studio, ereditato grazie all'acquisizione di Activision Blizzard, sembrava dovesse inizialmente chiudere ma a quanto pare le cose non stanno così.

L'insider CanadianGuyEh ribadisce come gli uffici di Toys of Bob siano stati chiusi e il team sta lavorando da remoto, tuttavia la compagnia è ancora operativa. L'azienda è stata ridimensionata e conta ora circa 50 dipendenti contro gli 86 di fine dicembre, gli uffici sono stati chiusi poiché si è ritenuto che l'affitto e le spese quotidiane fossero troppo alte per un team di dimensioni così ridotte.

La dirigenza avrebbe quindi proposto a Microsoft di spostare tutto il lavoro da remoto per risparmiare sui costi di gestione, una decisione che la casa di Redmond ha accettato ma non imposto allo studio. Di conseguenza Toys for Bob è ancora una realtà operativa di Microsoft Gaming, al lavoro sul supporto per Call of Duty e su "nuovi progetti" non ancora annunciati.

Uno di questi potrebbe essere Spyro The Dragon 4, rumoreggiato nei mesi scorsi e che in tanti davano vicino ad un annuncio ufficiale. Questo non è (ancora?) accaduto e chissà che non ci siano speranze di rivedere il draghetto viola nel corso del 2024.