Toys for Bob passa a COD Warzone: smentiti i licenziamenti, ancora supporto a Crash 4

Dopo la decisione di rendere di attribuire aVicarious Visions funzioni di supporto per gli altri team interni, un'ulteriore ristrutturazione ha coinvolto Activision Blizzard.

Il colosso videoludico ha infatti deciso di assegnare Toys For Bob allo sviluppo della Stagione 3 di COD: Warzone, modificando così radicalmente la natura delle occupazioni dei suoi sviluppatori. Dopo aver lavorato al rifacimento dei primi capitoli di Crash e Spyro, la software house aveva infatti concentrato le proprie energie sul ritorno del marsupiale arancione, tornato protagonista con la pubblicazione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

In seguito all'annuncio del cambio di destinazione di Toys For Bob, hanno trovato diffusione testimonianze legate a licenziamenti per parte della sua forza lavoro. Circostanza che ora Activision ha voluto smentire, tramite la seguente nota inviata alla redazione di Games Industry: "I report legati a licenziamenti presso Toys For Bob non sono corretti. Non vi è stata alcuna riduzione del personale per lo studio di recente. Il team di sviluppo sta lavorando a pieno regime e ha al momento diverse posizioni aperte per incarichi a tempo pieno". Cogliendo l'occasione, Activision ha confermato che il team si occuperà di offrire supporto a COD: Warzone, ma ha anche specificato che nel frattempo proseguirà il supporto a Crash Bandicoot 4: It's About Time.