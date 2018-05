Tra tastiere meccaniche e monitor da gaming - Replica e riassunto Q&A Everyeye Tech

Nella giornata di oggi (lunedì 7 maggio) il canale Twitch e quello YouTube di Everyeye.it hanno ospitato una sessione di Q&A a tema tech in compagnia di Alessio Ferraiuolo (responsabile sezione Tech di Everyeye.it) e Tommaso "Todd" Montagnoli. Potete rivederla qui sopra, mentre nel corpo della news trovate il riassunto minuto per minuto.

Riportiamo di seguito tutti gli argomenti discussi e il relativo minuto:

La diretta, condotta da Alessio e Tommaso, è andata in onda su Twitch e YouTube, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica ogni volta che iniziamo una trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante le prossime dirette.