Track While Scan: l'ambiziosa simulazione di guerra Free to Play

La guerra ha da sempre un fascinoso ascendente sul pubblico americano, il quale viene cresciuto con i miti degli indipendentisti che hanno reso una vera nazione quelle tredici colonie britanniche in conflitto con la Corona inglese.

In occasione del 4 luglio, data fondamentale per la storia americana in quanto ricorda la stesura della dichiarazione di indipendenza, gli sviluppatori di Sharebert hanno svelato maggiori informazioni sul loro prossimo progetto: Track While Scan è un simulativo di guerra che promette un grado di fedeltà elevatissimo, sia sul fronte grafico che su quello ludico, con l'ambizione di portare le sue campagne militari sulla mappa formata dall'intera superficie terrestre. L'estensione della mappa di gioco è tra i punti cardine del nuovo simulativo targato Sharebert, con i primi trailer che si concentrano in maniera decisa sulla varietà offerta da habitat naturali unici, come il Grand Canyon o le distese desertiche dell'Afghanistan, e sull'inclusione di città reali tra le quali New York e Kiev.

Le immagini fornite da questi primi scampoli di gameplay dimostrano una cura maniacale verso il comparto grafico delle ambientazioni, che brillano per varietà, dettaglio e colore, mentre esaltano molto meno i modelli utilizzati per i veicoli di guerra, anonimi e privi di alcun guizzo artistico. Non sono state pubblicate fasi concrete di gameplay, al netto di una brevissima sezione in cui il giocatore muove un soldato di fanteria seguendolo in una visuale da First Person Shooter, ma gli sviluppatori hanno condiviso la loro volontà di puntare verso l'immedesimazione dell'utente all'interno dell'esperienza, per questo ci sarà grande enfasi sulla prospettiva in prima persona sia a bordo dei veicoli che nelle sezioni di combattimento a piedi. Sarà comunque possibile passare ad una visuale in terza persona qualora si preferisse godere del panorama con un campo più largo, ma l'intenzione è quella di immergere l'utente nella simulazione andando a dettagliare anche gli interni dei numerosi mezzi che potremo controllare. La natura gratuita del progetto porta in dote grandi pregi ma anche numerose perplessità, soprattutto se consideriamo l'ambizione riversa nella simulazione di Track While Scan.

La versione base del gioco sarà infatti liberamente giocabile su PC, garantendo quindi un ampio bacino di utenza che popolerà i server di gioco, ma il campionario di veicoli e soldati di fanteria sarà ridotto al minimo indispensabile e, dando uno sguardo alla lista degli elementi acquistabili sul sito ufficiale del prodotto, sembra quasi obbligatorio dover spendere qualche dollaro se si vuole godere a pieno delle possibilità offerte dal titolo. Questo non è certo un problema irrisolvibile, anzi, è risaputo che la monetizzazione dei giochi free to play si basa completamente su questo tipo di transazioni (basti pensare alla cifra necessaria a potenziare un eroe in Diablo Immortal) ma il costo spropositato di un singolo veicolo fa assumere al progetto i preoccupanti contorni di uno scherzo. L'esborso è di 79.99 dollari per ottenere i vantaggi di un nuovo mezzo militare, mentre anche una semplice skin arriva a costare 15.99 dollari: nessuno è obbligato a comprare nulla, questo ragionamento resta scontato, ma ciò non toglie che apporre certe etichette a contenuti di un gioco ancora in fase di sviluppo non è proprio il modo migliore per tranquillizzare l'utenza, scottata nel tempo da numerosi lavori videoludici "truffaldini".

Del progetto simulativo portato avanti dagli sviluppatori Sharebert conosciamo purtroppo poco altro, e questo è dovuto ad una fase di lavorazione ancora in stato iniziale, con gli addetti che hanno promesso di lanciare una versione giocabile del prodotto durante il periodo natalizio.Nell'ultima sezione di aggiornamenti hanno ribadito come il titolo sia nella versione pre-alpha, gli sviluppatori sono infatti al lavoro sia sui modelli da utilizzare che sul motore fisico che li muoverà: a tal proposito si dicono orgogliosi dei veicoli di terra e del loro modo di reagire ai vari tipi di terreno, con un sistema di guida votato al realismo e alla pesantezza, mentre per il momento sono focalizzati sul perfezionamento degli aerei più richiesti della community, nonostante promettano la stessa cura anche per tutto il resto dell'hangar.



Manca all'appello una descrizione delle modalità di gioco, le quali non sono state analizzate nemmeno in modo sommario, lasciando aleggiare per il momento un velo di perplessità intorno ad un progetto che promette letteralmente il mondo in guerra su un modello free to play, con una vocazione spasmodica verso il realismo e l'immersione dell'utente nel suo vasto catalogo di aerei, veicoli di terra e navi da battaglia.