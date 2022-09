Trackmania arriva ufficialmente su tutte le altre piattaforme nel 2023!

Nel corso dell'ultimo showcase targato Ubisoft, sono giunte delle novità per gli amanti di Trackmania: il celebre titolo, annunciato nel 2020 come remake ad opera di Nations su P, arriverà nel corso del 2023 anche su console e piattaforme dedicate al cloud gaming, tra cui Google Stadia ed Amazon Luna.

Le novità annunciate nel corso della presentazione sono numerose: Trackmania, una volta approdato anche sulle piattaforme sopraelencate, otterrà la possibilità di giocare tramite l'utilizzo del cross-platform e una cross-progression per trasferire i propri salvataggi su console next-gen e old-gen, insieme alle piatatforme per lo streaming.

Trackmania sarà free-to-play e non richiederà di acquistare contenuti in game, essendo sprovvisto di microtransazioni. Tuttavia, saranno presenti due opzioni di accesso a contenuti premium per tutti i giocatori che, a detta del producer Augustin De Vita, consentiranno di sbloccare maggiori feature per i contenuti della community - tramite il Trackmania Clubs -.

Saranno introdotti nuovi percorsi, affrontabili in solo ed in multigiocatore contro centinaia di avversari. Ogni tre mesi vi sono nuovi contenuti stagionali e-sportivi, permettendo di competere contro altri giocatori anche grazie alla feature del percorso del giorno, le modalità legate al ranking ed al competitivo online da solo o con il proprio team. Vista la grande partecipazione e creazione di contenuti ad opera della community, al day one dell'approdo di Trackmania su console vi saranno più di 280mila tracciati disponibili per tutti.

In attesa di ulteriori novità sull'arrivo di Trackmania su tutte le altre piattaforme nel 2023, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione della versione PC ad opera del nostro Mattea Mangoni