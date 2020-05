Trackmania: tutti i contenuti tra Starter gratis, Standard e Club Access

Gli sviluppatori di Nadeo e i rappresentanti di Ubisoft confermano che il prossimo capitolo della serie racing di Trackmania offrirà ai suoi appassionati tre esperienze di corsa distinte, rappresentate dalle versioni Starter Access, Standard Access e Club Access.

Il Managing Director di Nadeo, Florent Castelnerac, spiega che questa strategia "basata su tre livelli di engagement mira a soddisfare le preferenze di gioco di ciascun utente". Lo Starter Access sarà disponibile in via del tutto gratuita e potrà essere fruito sia in singleplayer che in multiplayer, con campagne ufficiali rinnovate a cadenza trimestrale che includeranno ben 25 tracciati. Gli utenti Starter di Trackmania potranno anche cimentarsi con i livelli creati dagli altri giocatori attraverso l'Arcade Channel, provare gli editori di tracciati, replay e skin e usufruire dei server di Map Review.

Lo Standard Access di Trackmania comprenderà tutti i contenuti della versione gratuita e, al prezzo di 9,99 euro, amplierà l'offerta ludica con le creazioni dei giocatori e l'accesso completo ai replay e all'editor di tracciati. La versione Club Access, proposta a 29,99 euro, darà modo ai giocatori di unirsi al loro club preferito e tuffarsi nelle attività esclusive come quelle legate alla personalizzazione delle skin, alle campagne speciali, alle lobby online, alle competizioni eSport e alle piste di allenamento. Sempre grazie al Club Access si potrà partecipare alla Open Grand League organizzata da Ubisoft Nadeo.

In ragione dell'ultimo rinvio di Trackmania, tutte e tre le versioni del racing game di Ubisoft saranno disponibili su PC dall'1 luglio: il pre-order è già attivo su Epic Games Store e dalle pagine del negozio digitale di Uplay.