Trackmania, pronti a scendere in pista? Winter Campaign 2024 arriva con 25 tracciati!

Il 2023 ha visto il ritorno di Trackmania con l'uscita su PlayStation e Xbox del racing game Ubisoft, oltre ad una serie di iniziative eSportive e non solo. L'avventura videoludica targata Ubisoft e Nadeo è ora prossima ad ulteriori novità, grazie all'approdo di nuovi tracciati e tanti altri contenuti con la Winter Campaign 2024.

Come ufficializzato nella giornata di oggi, Trackmania Winter Campaign 2024 sarà la grande novità di gennaio: si tratta di un'iniziativa che prenderà piede tra pochissimo e che coinvolgerà moltissimi giocatori (soprattutto dopo che Ubisoft ha svelato la data di lancio di Trackmania gratis su PlayStation e Xbox). Il trailer rilasciato per l'occasione, dalla durata complessiva di 54 secondi, mostra una parte dell'offerta contenutistica confezionata dalla software house.

Tra nuove autovetture e ben venticinque tracciati che verranno presto rilasciati, la vera sorpresa è la data di pubblicazione di tutto ciò: Trackmania Winter Campaign 2024 sarà disponibile da domani 9 gennaio. L'annata videoludica di Ubisoft è cominciata alla grande, con tanti contenuti e giochi che faranno la felicità di tutti i fan. Siete pronti a ritornare in pista sin dalla giornata di domani, grazie all'evento che si terrà a pochi giorni dall'inizio del 2024? In allegato alla notizia potete trovare il Trailer del Winter Campaign 2024 di Trackmania, il racing game gratuito di Ubisoft.