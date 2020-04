Trackmania sfreccia nel primo video gameplay ma slitta a luglio per il Coronavirus

Poco più di due mesi dopo l'annuncio ufficiale di Trackmania, le fucine digitali di Nadeo sfornano il primo video gameplay del remake di Trackmania Nations, l'arcade racing competitivo targato Ubisoft.

Il primo filmato di gioco del "reboot" della serie motoristica di Trackmania (o meglio, del suo capitolo votato all'eSport, Nations) ci permette di apprezzarne la bontà del motore grafico e la ricchezza di contenuti. Ad accompagnare questo trailer troviamo poi la scheda informativa realizzata dalla software house parigina per illustrare il progetto.

In base alle indicazioni offerte da Nadeo, il nuovo Trackmania consentirà agli appassionati di sperimentare una progressione unica, un sistema rielaborato per la creazione dei tracciati e diverse attività da svolgersi per scalare le classifiche della scena competitiva. Tra i contenuti presenti nel gioco, viene poi citata la presenza di una campagna stagionale con una selezione giornaliera di tracciati, una competizione eSport più accessibile e un editor di circuiti più profondo.

Con il nuovo video gameplay di Trackmania arriva anche l'annuncio, da parte di Nadeo e di Ubisoft, della nuova data di commercializzazione: originariamente fissata per il 5 maggio, l'uscita di Trackmania è adesso prevista per l'1 luglio 2020 su PC, con lancio simultaneo su uPlay ed Epic Games Store. Come specificato dagli autori transalpini sulle pagine del sito ufficiale di Trackmania, la decisione di posticipare l'uscita del titolo è stata presa in conseguenza delle ormai note problematiche legate al distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus e alla necessità, per Nadeo, di proseguire lo sviluppo del progetto in Smart Working.