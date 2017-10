Trackmania Turbo e Tales from the Borderlands tra i Games With Gold di novembre

ha da poco comunicato iche saranno distribuiti gratuitamente nel mese di novembre a tutti gli abbonati. Come sempre saranno disponibili due titolie dueretrocompatibili.

Dall'1 al 30 novembre, i giocatori potranno divertirsi con Trackmania Turbo, titolo di corse arcade dove si sfreccia a tutta velocità su fantasiosi circuiti. In concomitanza troviamo NiGHTS into dreams per Xbox 360, utilizzabile anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità. Dal 16 novembre al 30 dello stesso mese arriverà invece Deadfall Adventures per Xbox 360, mentre a chiudere i Games With Gold sarà Tales from the Borderlands, scaricabile gratuitamente per gli utenti Xbox Love Gold dal 16 novembre al 15 dicembre.