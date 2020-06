Traffic Jams: il nuovo video fissa la data d'uscita del party game VR su PC e PS4

Dalle pagine del PlayStation Blog, gli autori di Little Chicken Game Company mostrano in video la frizzante esperienza VR di Traffic Jams, un party game in arrivo a fine anno su PlayStation 4 per PS VR e su PC.

Il buffo microcosmo digitale prodotto da Vertigo Games ci proietterà in una dimensione parallela dove gli esseri umani, per chissà quale ragione, non hanno mai inventato uno degli elementi più importanti della vita moderna: il semaforo!

In loro assenza, saremo noi a dirigere il traffico e a fare ordine tra le colonne chilometriche di auto che si formeranno mentre cercheremo di districarci tra guidatori super aggressivi e mostriciattoli sbucati da chissà dove.

Ciò che rende davver interessante l'offerta ludica e contenutistica di questo progetto è però la presenza di una modalità multiplayer in locale per un massimo di quattro giocatori, di cui uno incaricato di fare da "semaforo umano" e gli altri tre (sprovvisti di visore) impegnati a scatenare il caos per le strade orchestrando il tutto dalla TV.

Date un'occhiata al video gameplay per farvi un'idea più compiuta della folle esperienza promessaci da questo progetto, ma prima vi informiamo che Traffic Jams sarà disponibile dal mese di settembre di quest'anno su PC e PS4 con PS VR.