Il trailer di Armored Core 6 batte anche Starfield, Cyberpunk e Assassin's Creed Mirage

Dopo essere riusciti a dare un fugace sguardo alla modalità PvP di Armored Core VI Fires of Rubicon, emergono nuovi interessanti dati riguardanti l'ultima fatica firmata FromSoftware.

Sin dalla pubblicazione di Demon's Souls risalente al 2009, FromSoftware ha gradualmente rafforzato la sua posizione all'interno dell'industria fino ad essere oggi ritenuta una delle compagnie di sviluppo più apprezzate e di maggior successo dell'attuale panorama videoludico. La fama e la stima dei giocatori guadagnati con titoli del calibro di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice e Elden Ring ha fatto sì che Armored Core riuscisse a competere con produzioni più blasonate come Starfield o Assassin's Creed, quantomeno dal punto di vista delle visite su YouTube.

Come ci rivela PCGamesN, infatti, il recente trailer di Armored Core VI Fires of Rubicon è riuscito a totalizzare su YouTube un numero di views maggiore rispetto ai sopracitati Starfield, Assassin's Creed Mirage ed anche Cyberpunk 2007 Phantom Liberty. Di seguito vi riportiamo alcuni dei trailer che più hanno attirato l'attenzione dei giocatori nel corso delle ultime settimane.

Armored Core 6 gameplay preview – 3.3 milioni di visite (26 luglio)

Baldur’s Gate 3 release teaser – 610.000 visite (7 luglio)

Assassin’s Creed Mirage gameplay walkthrough – 3.1 milioni di visite (12 giugno)

Avatar Frontiers of Pandora game overview – 2.3 milioni di visite (12 giugno)

Starfield Direct – 2.8 milioni di visite (11 giugno)

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty official trailer – 2.5 milioni di visite (11 giugno)

L'imminente lancio del nuovo capitolo sarà certamente un'occasione d'oro per la serie Sci-Fi, storicamente legata ad un pubblico di nicchia, di accogliere una nuova ondata di appassionati, che potrebbero essere rimasti legati alla software house dopo aver apprezzato i loro precedenti giochi. Nell'attesa del debutto fissato al 25 agosto su PC, PlayStation e Xbox vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Armored Core Fires of Rubicon per ulteriori approfodimenti sul nuovo gioco di FromSoftware.