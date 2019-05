Ecco il trailer di Baldo, titolo italiano ispirato a Zelda e Studio Ghibli

I fan di The Legend of Zelda e dei disegni dello Studio Ghibli possono cominciare a drizzare le antenne, e a tenere d'occhio Baldo. Si tratta di un videogioco dello studio italiano NAps Team, che si ispira proprio ai due elementi sopracitati.

Lo potete verificare in prima persona ammirando il trailer di gameplay diffuso dallo stesso studio italiano, in cui si nota la forte influenza della saga di avventure targata Nintendo e la grafica in cel shading che attinge a piene mani dallo stile del maestro Hayao Miyazaki.

Il gioco è sviluppato dagli stessi autori di Gekido, che abbiamo trattato su queste stesse pagine (qui la nostra recensione di Gekido: Kintaro's Revenge per approfondire e farvi un'idea) ed uscirà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e presenta un'ambientazione piuttosto affascinante, colorata e dettagliata.

Gli ingredienti principali del gioco sono appunto uno scenario ampio e cartoonesco, puzzle ambientali e boss battle che si preannunciano piuttosto interessanti. Al momento il gioco è ancora privo di una data d'uscita ufficiale. Riuscirà Baldo ad entrare nel cuore degli appassionati come Link? Intanto date un'occhiata al trailer che trovate in apertura della news.

A proposito di Studio Ghibli, sapevate che Hayao Miyazaki è al lavoro su due nuovi cortometraggi?