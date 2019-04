Un trailer celebra l'inizio dei Saldi Blockbuster su Nintendo eShop

Come preannunciato nei giorni scorsi, quest'oggi Nintendo ha dato il via ai Saldi Blockbuster sull'eShop, con sconti fino al 60% sui migliori giochi per Nintendo Switch e console della famiglia 3DS.

Per ricordarci dell'iniziativa, la casa di Kyoto ha ben pensato di pubblicare un trailer che mostra in azione alcuni dei titoli protagonisti, tra cui spiccano senz'altro The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Dark Souls Remastered. Trovate il filmato in apertura di notizia, mentre a seguire potete consultare una lista con alcuni degli sconti più invitanti proposti dalla Grande N.

Nintendo Switch

Super Mario Odyssey: sconto del 33%

The Elder Scrolls V: Skyrim: sconto del 50%

Mario + Rabbids Kingdom Battle: sconto del 50%

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: sconto del 30%

L.A. Noire: sconto del 60%

Xenoblade Chronicles 2: sconto del 33%

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: sconto del 35%

Diablo III: Eternal Collection: sconto del 33%

Monster Hunter Generations Ultimate: sconto del 42%

Octopath Traveler: sconto del 33%

Dark Souls Remastered: sconto del 30%

Wolfenstein II: The New Colossus: sconto del 33%

DOOM: sconto del 50%

Nintendo 3DS

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS: sconto del 33%

The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D: sconto del 33%

New Super Mario Bros. 2: sconto del 33%

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che la promozione rimarrà attivasul Nintendo eShop. Quali giochi comprerete? Fatecelo sapere nei commenti!