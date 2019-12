Un trailer celebra l'uscita di Star Ocean: First Departure R su PS4 e Nintendo Switch

Star Ocean: First Departure R, versione rimasterizzata in HD del classico GdR di fantascienza, è finalmente disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per celebrare l'evento, Square Enix ha pubblicato il trailer che potete ammirare in cima a questa notizia.

Star Ocean: First Departure R, pubblicato originariamente su PSP nel 2007, narra del viaggio tra le stelle di Roddick, un giovane spadaccino, e dei suoi compagni, impegnati nella ricerca di una cura per una malattia mortale. Questa versione rimasterizzata in HD del gioco include:

Nuove voci giapponesi :possibilità di scegliere tra le voci originali della versione per PSP in giapponese o in inglese, o la nuova registrazione di voci giapponesi doppiate dal cast originale della versione per Super Famicom, pubblicata esclusivamente in Giappone;

:possibilità di scegliere tra le voci originali della versione per PSP in giapponese o in inglese, o la nuova registrazione di voci giapponesi doppiate dal cast originale della versione per Super Famicom, pubblicata esclusivamente in Giappone; Nuove illustrazioni dei personaggi : possibilità di scegliere tra le illustrazioni dei personaggi originali usati in Star Ocean First Departure, o le versioni inedite disegnate dal celebre illustratore Katsumi Enami (Star Ocean: The Last Hope);

: possibilità di scegliere tra le illustrazioni dei personaggi originali usati in Star Ocean First Departure, o le versioni inedite disegnate dal celebre illustratore Katsumi Enami (Star Ocean: The Last Hope); Modalità veloce : consente di muoversi più velocemente nel mondo di gioco;

: consente di muoversi più velocemente nel mondo di gioco; Bilanciamento migliorato: la difficoltà di combattimento è stata equilibrata.

Trovate il trailer di lancio di Star Ocean: First Departure R, ora disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch, in apertura di notizia. Buona visione!