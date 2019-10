Il trailer in cinematica di The Walking Dead: Saints & Sinners svela la data di uscita

A più di un anno dall'annuncio di The Walking Dead: Saints & Sinners, gli autori di Skydance e Skybound Games ci reimmergono nelle atmosfere post-apocalittiche della loro avventura in realtà virtuale su PC attraverso un trailer in cinematica che ne fissa la data di uscita al 23 gennaio del 2020.

La nuova fatica digitale dello studio fondato dal fumettista che ha dato origine alla serie di The Walking Dead, Robert Kirkman, ci proietterà tra i vicoli di New Orleans per sopravvivere alle ondate di zombie e dare la caccia alle bande di predoni e di sciacalli che hanno occupato la città.

Attingendo all'esperienza maturata con il progetto VR Archangel, i ragazzi di Skydance e Skybound daranno a Saints & Sinners ci permetteranno di affrontare delle missioni di difficoltà crescente: la struttura ramificata delle attività ingame renderà necessario passare attraverso un hub dal quale potremo evolvere l'equipaggiamento del nostro alter-ego e scegliere le armi, i rifornimenti e gli oggetti più indicati per la sfida che ci attende.

Sotto il profilo della giocabilità spicciola, il titolo ambisce a regalarci un'esperienza ludica in VR piuttosto intensa: i combattimenti con gli zombie, ad esempio, potranno avvenire sia attraverso l'utilizzo delle armi da fuoco che degli attacchi corpo a corpo o all'arma bianca, con un'ampia scelta di strategie da attuare per sparare, pugnalare, afferrare, spingere e colpire i nemici di turno. The Walking Dead: Saints & Sinners sarà perciò disponibile a partire dal 23 gennaio del prossimo anno su PC e potrà essere fruito con tutti i principali visori per la realtà virtuale: per avere un assaggio dell'esperienza zombesca che vi attende su VR a inizio 2020, in calce all'articolo potete ammirare le primissime immagini ingame di Saints & Sinners.